股市怎樣才升得起？洪灝：關鍵在一點

股市升不起，被譽為神準策略師的思睿集團首席經濟學家洪灝拆局，認為關鍵在於政策要幫助消費部門需求回暖。

洪灝在參與一個頒獎禮發言時表示，股市要上升，需要有超額的流動性支持消費。

他說，「目前這麽一點超額的流動性顯然是不夠的，只夠經濟體維持正常增長的速度。」

洪灝指，在這個周期里面，要經歷稍微比較長的周期階段，希望新政策出來不要再去刺激已經過剩的部門，而是幫助在實體經濟里面長期處於弱勢的部門，那麽他相信股票就會回暖。

洪灝指，目前中國市場面臨三個問題。

第一是超額存款，洪灝指，去年大概存了18萬億（人民幣，下同）的存款，今年首季也是存了10萬億存款，所以這個存款到底用來幹什麽，這是第一個問題。

▼ 點擊圖片放大

；

第二個問題，在這個周期里面的消費......

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...