  • 31°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

股市怎樣才升得起？洪灝：關鍵在一點

財金猛人追蹤 17:12 2023/06/29

分享：

分享：

股市升不起，被譽為神準策略師的思睿集團首席經濟學家洪灝拆局，認為關鍵在於政策要幫助消費部門需求回暖。

洪灝在參與一個頒獎禮發言時表示，股市要上升，需要有超額的流動性支持消費。

他說，「目前這麽一點超額的流動性顯然是不夠的，只夠經濟體維持正常增長的速度。」

洪灝指，在這個周期里面，要經歷稍微比較長的周期階段，希望新政策出來不要再去刺激已經過剩的部門，而是幫助在實體經濟里面長期處於弱勢的部門，那麽他相信股票就會回暖。

洪灝指，目前中國市場面臨三個問題。

第一是超額存款，洪灝指，去年大概存了18萬億（人民幣，下同）的存款，今年首季也是存了10萬億存款，所以這個存款到底用來幹什麽，這是第一個問題。

    點擊圖片放大

 ；
第二個問題，在這個周期里面的消費......

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 股市拆局

經濟衰退 人工智能 財政政策 貨幣政策 歷史科 經濟數據表現 宏觀分析 洪灝 見底 下半場

下一篇文章

基金經理：中國經濟增長動力正經歷三大轉變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【追蹤女股神】 Cathie Wood再沽Tesla AMD及台積電續獲增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】 Cathie Wood再沽Tesla AMD及台積電續獲增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
滙豐投資管理沈昱 發掘更有趣板塊
滙豐投資管理沈昱 發掘更有趣板塊
年賺1成 靠「4：6」投資法則
年賺1成 靠「4：6」投資法則
一周回顧與人幣續貶觀點
一周回顧與人幣續貶觀點
基金經理：中國經濟增長動力正經歷三大轉變
基金經理：中國經濟增長動力正經歷三大轉變
馬雲 指點阿里「回歸淘寶」的啟示
馬雲 指點阿里「回歸淘寶」的啟示