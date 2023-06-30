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「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮

國際 16:05 2023/06/30

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「一代不如一代」的想法植根社會多年，幾乎每個年代的人都少不免抱怨下一代未夠努力，下一代則慨嘆向上流動機會少於上一代。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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