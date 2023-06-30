「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 國際 16:05 2023/06/30 分享： 分享： 「一代不如一代」的想法植根社會多年，幾乎每個年代的人都少不免抱怨下一代未夠努力，下一代則慨嘆向上流動機會少於上一代。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火 2023/06/28 法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火 日本上修合法性行為年齡至16歲 改革性犯罪法律 2023/06/16 日本上修合法性行為年齡至16歲 改革性犯罪法律 特朗普抵邁阿密將出庭 料只會短暫現身 2023/06/13 特朗普抵邁阿密將出庭 料只會短暫現身 德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理 2023/06/12 德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理 6歲孤兒疑為侏儒症成人遭棄養 養父母反指遭迫害鬧羅生門 2023/05/31 6歲孤兒疑為侏儒症成人遭棄養 養父母反指遭迫害鬧羅生門 你可能感興趣 法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火 12:47 2023/06/28 法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火 日本上修合法性行為年齡至16歲 改革性犯罪法律 15:15 2023/06/16 日本上修合法性行為年齡至16歲 改革性犯罪法律 特朗普抵邁阿密將出庭 料只會短暫現身 10:38 2023/06/13 特朗普抵邁阿密將出庭 料只會短暫現身 最新專欄文章 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 2023/06/24 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 2023/06/23 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 2023/06/17 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/11 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 社會矛盾 經濟 美國