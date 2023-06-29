德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 國際 22:05 2023/06/29 分享： 分享： 德國是中國、美國、日本以外，全球經濟規模第四大國家，早前德國首季國民生產總值（GDP）收縮，連同對上一個季度連縮兩季，很多人都注意到德國陷入技術衰退。經濟陷入衰退，卻不代表德國境內愁雲慘霧。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 2023/06/28 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 英國又加息 斷供潮將至？ 2023/06/22 英國又加息 斷供潮將至？ 你可能感興趣 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 22:59 2023/06/28 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 22:46 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 22:26 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 最新專欄文章 國金札記 - 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 今日 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 2023/06/28 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 國金札記 - 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/28 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 國金札記 - 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 經濟 經濟數據表現 失業 歐洲 加息 歐洲央行 失業率 德國 通脹