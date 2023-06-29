  • 30°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 23:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧

國際 22:05 2023/06/29

分享：

分享：

德國是中國、美國、日本以外，全球經濟規模第四大國家，早前德國首季國民生產總值（GDP）收縮，連同對上一個季度連縮兩季，很多人都注意到德國陷入技術衰退。經濟陷入衰退，卻不代表德國境內愁雲慘霧。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
2023/06/28
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
兵變失敗告終 普京執政倒數？
2023/06/27
兵變失敗告終 普京執政倒數？
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
2023/06/27
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
普京難容叛徒 勢必秋後算帳
2023/06/26
普京難容叛徒 勢必秋後算帳
英國又加息 斷供潮將至？
2023/06/22
英國又加息 斷供潮將至？

你可能感興趣

忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
22:59 2023/06/28
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
兵變失敗告終 普京執政倒數？
22:46 2023/06/27
兵變失敗告終 普京執政倒數？
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
22:26 2023/06/27
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？

最新專欄文章

國金札記 - 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
今日
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
2023/06/28
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
國金札記 - 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
2023/06/28
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
2023/06/27
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
國金札記 - 兵變失敗告終 普京執政倒數？
2023/06/27
兵變失敗告終 普京執政倒數？
經濟 經濟數據表現 失業 歐洲 加息 歐洲央行 失業率 德國 通脹

下一篇文章

AI衝擊遊戲業 中金：強者恒強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

2因素望續推高港零售額
2因素望續推高港零售額
內地存款息還會下調嗎？任澤平：仍未結束
內地存款息還會下調嗎？任澤平：仍未結束
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
英國按息未見頂 業主水浸眼眉？
【通脹偵察站】美、英、歐央行行長警惕通脹 齊稱需繼續加息（持續更新）
【通脹偵察站】美、英、歐央行行長警惕通脹 齊稱需繼續加息（持續更新）
AI衝擊遊戲業 中金：強者恒強
AI衝擊遊戲業 中金：強者恒強