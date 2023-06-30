港股今日半年結收官，恒指上半年暫跌4%，數據顯示7月上升率超過七成，但美國加息陰霾及中央遲遲未見落重藥刺激經濟，則成拖港股後腿的因素。

恒生指數昨日下跌237點或1.2%，收報18934點；今年至昨日止

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