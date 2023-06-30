港股7月 易升難跌 財金專欄 2023/06/30 分享： 分享： 港股今日半年結收官，恒指上半年暫跌4%，數據顯示7月上升率超過七成，但美國加息陰霾及中央遲遲未見落重藥刺激經濟，則成拖港股後腿的因素。 恒生指數昨日下跌237點或1.2%，收報18934點；今年至昨日止 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股6月不絕 好友7月乘升追擊（第四版） 2023/06/29 港股6月不絕 好友7月乘升追擊（第四版） 中字股實力談 - 華潤燃氣看俏 得益政策傾斜 2023/06/29 華潤燃氣看俏 得益政策傾斜 中字股實力談 - 北水73億淨流入 港股晨星有憧憬（第四版） 2023/06/28 北水73億淨流入 港股晨星有憧憬（第四版） 中字股實力談 - 中建材翻身 中央撑基建 2023/06/28 中建材翻身 中央撑基建 中字股實力談 - 【反攻條件】港股先要過兩關衝四綫（第四版） 2023/06/27 【反攻條件】港股先要過兩關衝四綫（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 北水流入 美國聯儲局 中國人民銀行 吉利汽車（00175） 中國海外發展（00688） 海爾智家（06690） 新能源