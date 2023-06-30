港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊

特首李家超政府上任快一年，香港經歷了疫後通關及復常，但經濟復甦的力度依然不足，拼經濟、拼發展，仍是港府未來重要任務。李家超和財爺陳茂波都認為，消費和旅遊是下半年復甦的重要引擎。

「三頭馬車」 消費增最見

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