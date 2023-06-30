  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊

財金專欄 2023/06/30

分享：

分享：

特首李家超政府上任快一年，香港經歷了疫後通關及復常，但經濟復甦的力度依然不足，拼經濟、拼發展，仍是港府未來重要任務。李家超和財爺陳茂波都認為，消費和旅遊是下半年復甦的重要引擎。

「三頭馬車」 消費增最見

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生
2023/06/29
財團商會7．1前夕出招 助力改善民生
有政戲 - 三隧分流今定局 易志明修訂難通過
2023/06/28
三隧分流今定局 易志明修訂難通過
有政戲 - 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？
2023/06/27
日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？
有政戲 - 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞
2023/06/26
李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞
有政戲 - 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標
2023/06/23
「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標
政治 經濟 李家超 陳茂波 疫情 香港 加息 樓價 零售 航空

上一篇文章

蝕讓數字上升

下一篇文章

信銀國際：人幣走勢繫於中美債息差
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解
人幣續弱阻復甦 強力出招振信心
人幣續弱阻復甦 強力出招振信心
選股情報 - 美國樓市
美國樓市
走勢強於大市 滙豐上望70元
走勢強於大市 滙豐上望70元
有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生
財團商會7．1前夕出招 助力改善民生
專家樓論 - 價跌租升 回報向上
價跌租升 回報向上