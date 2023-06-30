港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 財金專欄 2023/06/30 分享： 分享： 特首李家超政府上任快一年，香港經歷了疫後通關及復常，但經濟復甦的力度依然不足，拼經濟、拼發展，仍是港府未來重要任務。李家超和財爺陳茂波都認為，消費和旅遊是下半年復甦的重要引擎。 「三頭馬車」 消費增最見 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 2023/06/29 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 有政戲 - 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 2023/06/28 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 有政戲 - 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 2023/06/27 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 有政戲 - 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 2023/06/26 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 有政戲 - 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 2023/06/23 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 政治 經濟 李家超 陳茂波 疫情 香港 加息 樓價 零售 航空