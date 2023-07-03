長實購Civitas啟示： 社會性房屋平衡發展

長江實業 （01113） 在5月向英國房地產投資信託基金（REIT）Civitas Social Housing（下稱「Civitas」）提出全現金收購要約，每股現金代價80便士（約7.94港元）。上述收購計劃在6月獲得Civitas股東批准。

Civitas專注於社會住房租賃的REIT

Civitas在2016年11月1日在倫敦證券交易所上市，股票代碼為「CSH」。該公司是一家專注於社會住房租賃的REIT，而長實收購Civitas並非偶然，因長實自2016年REIT首次公開募股以來一直擔任該REIT的投資顧問。長實表示，Civitas有64%的股東已批准以逾4.8億英鎊（約6.2億美元）收購該公司的要約。

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Civitas為有長期學習障礙或心理健康問題的弱勢成年人提供支持性住房和住宿護理院。Civitas收購、擁有和管理一系列出租給註冊社會住房提供商（例如住房協會和地方當局）的房產組合。然後，這些提供者使用這些財產來安置有需要的人，例如低收入者、老年人和殘疾人。

Civitas社會住房旨在確保其所有房產均具有高標準、維護良好並滿足租戶的需求。該公司的投資組合遍布英國的各種房產，包括獨立公寓、房屋和大型多單元建築，總價值約為10億英鎊。

經濟適用房REITs不如其他類型REITs成熟

作為REIT，Civitas必須將至少90%的利潤作為股息分配給股東，這對尋求收入的投資者來說，是一項極有吸引力的投資。經濟適用房的REITs是REITs市場中，相對較新且規模較小的部分，因此其表現可能不如其他類型REITs成熟。然而，不同國家的一些經濟適用房的REIT近年來表現良好，展現出能面對經濟挑戰的韌性，並為投資者帶來了豐厚的回報。

例如在美國，American Homes 4 Rent（美：AMH）是一個單戶租賃REIT，主要關注經濟適用房。自2013年首次公開募股以來，AMH為投資者帶來了豐厚的回報，回報率近150%。同樣，Invitation Homes（美：INVH）是另一家總部位於美國的單戶租賃REIT，專注於經濟適用房。自2017年首次公開募股以來，INVH為投資者帶來了豐厚的回報，總回報率約為70%。

在亞洲，騰飛印度信託（a-iTrust）是一家總部位於新加坡的REIT，投資於印度多元化的創收房地產資產組合，包括經濟適用房。自2007年首次公開募股以來，a-iTrust為投資者帶來了豐厚的回報，總回報率約為150%。

誠然，社會上一直有討論關於應否將社會性房屋商業化，因為商業利益與社區利益存在根本性衝突。最經典的例子莫過於領展 （00823） 在2004年12月香港進行第一次招股（當時以「領匯」名稱作公開招股，獲分配上市編號「02382」，到2005年11月作第二次上市才獲分配上市編號「00823」，並於2015年易名「領展」），引起公眾廣泛關注，公共屋邨的居民擔心商場上市後會以盈利為先，不再以低廉價格提供民生消費品，引發一連串公共資產是否應該私營化的討論。

縱然領展最後成功上市，但領展上市後的發展仍是遇上不少阻力，來自基層的負面聲音不絕。然而，也有公屋居民認為公共屋邨商場的營運有所改善，租客與生活質素有所提升。自2005年成功上市至今，領展一直在爭議聲中成長與改進。

平衡資金需求及基層住房需求的4種策略

事實上，平衡資金需求和滿足社會基層對進住房的需求是一項具挑戰性的任務，有幾種策略可以參考：

1. 政府資助：政府為公共房屋資產提供資金。這有助於確保有需要的人能夠負擔得起並獲得社會住房，而不依賴於利潤驅動的模式。 2. 公私營伙伴關係：通過公私伙伴關係。私人投資者可以為社會住房項目提供資金，而政府則可以確保有需要的人能夠負擔得起並獲得住房。 3. 影響力投資：影響力投資是一種日益增長的趨勢，重點投資於具有積極社會和環境影響以及財務回報的項目。影響力投資者可以為社會住房項目提供資金，同時確保有需要的人能夠獲得併負擔得起住房。 4. 政策改革：政策改革有助於平衡資金需求和社會對公共資源的需求。政府可以改革與稅收、規劃和監管相關的政策，以確保社會住房得到優先考慮，並確保有需要的人能夠負擔得起並獲得住房。

總體而言，社會性房屋上市有助平衡資金需求和滿足社會基層對住屋的需求。然而，上市後的社會性房屋不該純粹著眼純數字式的回報，社會性房屋營運者也要確保住房服務的穩定性、可持續性和服務質量，並為弱勢社群提供穩定和負擔得起的住房。

隨着社會和投資者日益重視企業的ESG水平，平衡資金來源與滿足社會基層住屋需求的矛盾也會逐漸消弭。

編輯：蕭悅潾

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