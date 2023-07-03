洪灝：港股是一個很有意思的市場

思睿首席經濟學家洪灝在思睿集團《2023下半年全球市場投資機會》的直播上分享了對目前市場的判斷。洪灝指，相信隨著時間的推移，政策的扶持，股票市場會走出現在的低谷。

港股對交易要求較高

洪灝指，港股這麽多年3萬點和A股3,000點是一樣。洪灝指，港股遇到的問題是，由於香港是小型開放型經濟，資本賬戶是開放的，導致了去年香港市場一波史詩級行情上來的時候，外資是在減持，所以這是一個挑戰。雖然它有投資價值，但是市場一部分持有人或歷史上一個很重要的玩家並不認可這個市場，所以導致現在這個局——每天成交量比較低，隨便一個茅台（滬：600519）的成交量就比它大。

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洪灝指，這麽多年港股都很便宜，不能說它沒有價值，而可能是提供了一點情緒的價值。

「港股它很有意思，比如現在18,000、19,000點左右，你要他回到23,000點，兩天就給你幹回去了，一天2,000點給你幹回去，所以港股是一個很有意思的市場。」

他說，正是因為港股市場有波動，才提供了投資價值......

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