法巴譚慧敏：內地信心疲弱 不利經濟復甦

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《Money Times》專訪時表示，由於中國經濟復甦力度差於市場預期，所以港股在一輪反彈後，再次回落。港股是否再次反彈，將受制內地政策何時和會否出台。

譚慧敏續表示，市場已經反映了負面的預期，所以當出現正面驚喜時，也不排除大市可以反彈至21000點水平，但是，若刺激政策力度不如市場預期，恒指或將再次下試18000點水平。

更深入分析，可詳閱《法巴譚慧敏 港股波幅3千點 做好兩手準備》（加入主文 文章連結）

板塊方面，消費股近期大跌，譚慧敏認為，「板塊跌至現階段，相等於回到防疫措施還沒取消前，主要是屬於投資信心的問題。」

「內地居民的信心比我們原先預期的弱，尤其是在家庭儲蓄方面，即使經濟重啟後，儲蓄數字仍繼續上升，內地居民不是沒有錢，而是不敢消費。」

她表示，中國的服務性消費事實上反彈力度強勁，對企業來說，帶來實質的盈利增長動力，不過目前仍受制於投資信心不足，導致板塊表現強差人意。

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譚慧敏認為消費股需要具選擇性，長遠仍看好體育用品股，因內地消費者傾向支持內地品牌，相信政府也會推動支持本地品牌，估計當經濟好轉時，投資情緒也有望改善。

內房方面，雖然近期頻頻傳出中央將推出刺激政策，但譚慧敏對此板塊則有保留.......（請登入閱覽全文）

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