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大摩薦21隻「自救」股 穿越波動市

研究報告 07:00 2023/07/03

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綜合券商下半年展望，港股處「望天打掛」格局，要有中央刺激經濟才能出現強反彈。摩根士丹利料中港股市短期波動性仍高。話雖如此，該行留意到在兩項因素驅動下，投資者「炒股不炒市」，轉而發掘個股機遇。

採購經理人指數（PMI）是中國經濟復甦短暫的反映。數據1月因內地解封而快速回升至50榮枯綫，但僅升多2個月就掉頭回落。上周五國家統計局公布，6月官方服務業PMI為52.8，較5月的53.8進一步滑落；製造業PMI為49.0，較上月的48.8輕微回升，但未返榮枯綫之上。

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若疲弱信心積重難返，花旗料經濟的差預期會自我實現，擾亂經濟復甦。證據在於人民銀行上周的《2023年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告》，當中傾向於「更多儲蓄」的居民佔 58.0%，比上季增加 0.1 個百分點，持續成為主流。居民對經缺乏信心而積穀防飢，多儲蓄少消費少投資，自然實際經濟、金融市場兩方均無法盤活。

花旗下調恒指目標：三座大山未除（附7隻首選港股）

大摩建議「炒股不炒市」

摩根士丹利發掘了一批「自救」股票，它們在股票回購和成本削減等常規途徑以外，進一步採取了一些「自救」策略，例如以改革提高股本回報率（ROE）、產品股務的升級和高端化、專注擴張國內外市場份額、加大研發投資、設備及資本支出升級等。

盡管宏觀環境仍具挑戰，但摩根士丹利看好這些公司的努力，使其有更好的機會獲得比同行更具有競爭優勢，並在股票市場上產生高於板塊及指數的回報。

    點擊圖片放大
    +2

（續）

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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