大摩薦23隻「自救」股 穿越波動市 16隻暫跑贏大市

恒指波動加劇，是日突跌500餘點，市場仍在尋找確切原因。若按摩根士丹利「炒股不炒市」、選「自救」股的話，該行23隻股份選擇中有16隻目前跑贏，彰顯個股分析重要性提升。

股份名稱 本周截至周四中午表現（%） 中國重汽 （03808） 6.8 比亞迪電子 （00285） 4.2 廣汽集團 （02238） 3.9 小米集團 （01810） 3.4 百度 （09888） 3.0 中石油 （00857） 2.0 威高股份 （01066） 1.6 京東集團 （09618） 1.1 金沙中國 （01928） 1.1 中聯重科 （01157） 0.5 華潤電力 （00836） -0.1 阿里巴巴 （09988） -0.3 網易 （09999） -0.5 騰訊控股 （00700） -1.3 民生銀行 （01988） -1.4 攜程集團 （09961） -1.4 恒生指數 -2.0 中通快遞 （02057） -2.6 新城發展 （01030） -2.6 太古地產 （01972） -3.3 貝殼 （02423） -3.9 騰訊音樂 （01698） -4.1 龍湖集團 （00960） -4.8 中國人壽 （02628） -4.9

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綜合券商下半年展望，港股處「望天打掛」格局，要有中央刺激經濟才能出現強反彈。摩根士丹利料中港股市短期波動性仍高。話雖如此，該行留意到在兩項因素驅動下，投資者「炒股不炒市」，轉而發掘個股機遇。

採購經理人指數（PMI）是中國經濟復甦短暫的反映。數據1月因內地解封而快速回升至50榮枯綫，但僅升多2個月就掉頭回落。上周五國家統計局公布，6月官方服務業PMI為52.8，較5月的53.8進一步滑落；製造業PMI為49.0，較上月的48.8輕微回升，但未返榮枯綫之上。

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若疲弱信心積重難返，花旗料經濟的差預期會自我實現，擾亂經濟復甦。證據在於人民銀行上周的《2023年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告》，當中傾向於「更多儲蓄」的居民佔 58.0%，比上季增加 0.1 個百分點，持續成為主流。居民對經缺乏信心而積穀防飢，多儲蓄少消費少投資，自然實際經濟、金融市場兩方均無法盤活。

花旗下調恒指目標：三座大山未除（附7隻首選港股）

大摩建議「炒股不炒市」

摩根士丹利發掘了一批「自救」股票，它們在股票回購和成本削減等常規途徑以外，進一步採取了一些「自救」策略，例如以改革提高股本回報率（ROE）、產品股務的升級和高端化、專注擴張國內外市場份額、加大研發投資、設備及資本支出升級等。

盡管宏觀環境仍具挑戰，但摩根士丹利看好這些公司的努力，使其有更好的機會獲得比同行更具有競爭優勢，並在股票市場上產生高於板塊及指數的回報。

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（續）

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