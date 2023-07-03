英鎊背後的兩大隱憂 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 倘受惠加息預期的英鎊，短期仍不能重上1.3美元，提防英鎊從去年9月展現的升勢或告一段落，通脹及樓市是英國隱憂。 七大貨幣中，英鎊最具息率優勢。面對31年有記錄以來最高的7.1%核心年通脹率，市場普遍預期 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 你可能感興趣 歐元目標維持1.11 今日 01:00 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 01:00 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 01:00 日圓現水平值博 最新專欄文章 加元暫難破1.3 今日 加元暫難破1.3 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本