倘受惠加息預期的英鎊，短期仍不能重上1.3美元，提防英鎊從去年9月展現的升勢或告一段落，通脹及樓市是英國隱憂。

七大貨幣中，英鎊最具息率優勢。面對31年有記錄以來最高的7.1%核心年通脹率，市場普遍預期

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