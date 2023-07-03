歐元目標維持1.11 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 過去一周，歐元變化不大。在歐洲央行年度論壇上，聯儲局長鮑威爾又或歐央行行長拉加德異口同聲謂要加大加息步伐抗通脹，既大家齊加息便互相抵銷了加息對其本身貨幣所帶來的支持。當加息因素不能使美元強，隨全球去美 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊背後的兩大隱憂 今日 英鎊背後的兩大隱憂 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 你可能感興趣 英鎊背後的兩大隱憂 今日 01:00 英鎊背後的兩大隱憂 英鎊1.3阻力非輕 今日 01:00 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 01:00 日圓現水平值博 最新專欄文章 加元暫難破1.3 今日 加元暫難破1.3 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本