歐元目標維持1.11

過去一周，歐元變化不大。在歐洲央行年度論壇上，聯儲局長鮑威爾又或歐央行行長拉加德異口同聲謂要加大加息步伐抗通脹，既大家齊加息便互相抵銷了加息對其本身貨幣所帶來的支持。當加息因素不能使美元強，隨全球去美

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