盡管在七大貨幣中英鎊最具加息優勢，市場料英息到6厘才見頂。惟英鎊遲遲未能受惠加息因素而一舉上破1.30美元阻力，更見回調到1.26美元水平。現市場焦點正轉移到英房地產市場及高企不下的英通脹上。愈近年底

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