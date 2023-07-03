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英鎊1.3阻力非輕

財金專欄 2023/07/03

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盡管在七大貨幣中英鎊最具加息優勢，市場料英息到6厘才見頂。惟英鎊遲遲未能受惠加息因素而一舉上破1.30美元阻力，更見回調到1.26美元水平。現市場焦點正轉移到英房地產市場及高企不下的英通脹上。愈近年底

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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