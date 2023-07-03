英鎊1.3阻力非輕 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 盡管在七大貨幣中英鎊最具加息優勢，市場料英息到6厘才見頂。惟英鎊遲遲未能受惠加息因素而一舉上破1.30美元阻力，更見回調到1.26美元水平。現市場焦點正轉移到英房地產市場及高企不下的英通脹上。愈近年底 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊背後的兩大隱憂 今日 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 你可能感興趣 英鎊背後的兩大隱憂 今日 01:00 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 01:00 歐元目標維持1.11 日圓現水平值博 今日 01:00 日圓現水平值博 最新專欄文章 加元暫難破1.3 今日 加元暫難破1.3 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本