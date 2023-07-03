傳內地國有銀行上周連環數天拋美元以撑人民幣滙價。日本財金官員不斷加大對弱日圓發出警告。當中日也不想其本身貨幣跌，或許距離人民幣及日圓見底不遠。不過重點還需看日央行何時落實干預。回顧去年9月，當日圓處

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