日圓現水平值博 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 傳內地國有銀行上周連環數天拋美元以撑人民幣滙價。日本財金官員不斷加大對弱日圓發出警告。當中日也不想其本身貨幣跌，或許距離人民幣及日圓見底不遠。不過重點還需看日央行何時落實干預。回顧去年9月，當日圓處 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊背後的兩大隱憂 今日 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 你可能感興趣 英鎊背後的兩大隱憂 今日 01:00 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 01:00 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 01:00 英鎊1.3阻力非輕 最新專欄文章 加元暫難破1.3 今日 加元暫難破1.3 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本