澳元66美仙吸引 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 澳洲年通脹率從4月6.8%急降至5月5.6%，增強市場對澳央行停加息預期，使澳元一度跌穿66美仙重要支持。踏入7月澳洲將加最低工資，加幅達5.75%，澳洲加息周期結束是言之尚早。要提防市傳內地國有銀行 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊背後的兩大隱憂 今日 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 你可能感興趣 英鎊背後的兩大隱憂 今日 01:00 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 01:00 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 01:00 英鎊1.3阻力非輕 最新專欄文章 加元暫難破1.3 今日 加元暫難破1.3 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本