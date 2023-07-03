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澳元66美仙吸引

財金專欄 2023/07/03

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澳洲年通脹率從4月6.8%急降至5月5.6%，增強市場對澳央行停加息預期，使澳元一度跌穿66美仙重要支持。踏入7月澳洲將加最低工資，加幅達5.75%，澳洲加息周期結束是言之尚早。要提防市傳內地國有銀行

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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