紐元60至64美仙水平 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 雖說聯儲局或尚有半厘息的加幅。如屬實美息將超愈紐息。但倘觀察10年債息就不難發現，新西蘭債息現處4.6厘至4.7厘水平，較美國約3.84厘債息率吸引。料兩地債息差可助紐元穩定於60至64美仙水平。另新 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊背後的兩大隱憂 今日 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 你可能感興趣 英鎊背後的兩大隱憂 今日 01:00 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 01:00 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 01:00 英鎊1.3阻力非輕 最新專欄文章 加元暫難破1.3 今日 加元暫難破1.3 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本