紐元60至64美仙水平

雖說聯儲局或尚有半厘息的加幅。如屬實美息將超愈紐息。但倘觀察10年債息就不難發現，新西蘭債息現處4.6厘至4.7厘水平，較美國約3.84厘債息率吸引。料兩地債息差可助紐元穩定於60至64美仙水平。另新

...