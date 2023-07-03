G7多國央行需努力加息，但全球經濟仍保持一定增長。加上油組積極減產，使紐約期油一直穩定在70美元水平，這間接亦為加元帶來支持。惟觀察當地經濟，加拿大5月通脹率急降至3.4%，令人質疑加央行還有否進一步

...