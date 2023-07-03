加元暫難破1.3 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： G7多國央行需努力加息，但全球經濟仍保持一定增長。加上油組積極減產，使紐約期油一直穩定在70美元水平，這間接亦為加元帶來支持。惟觀察當地經濟，加拿大5月通脹率急降至3.4%，令人質疑加央行還有否進一步 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊背後的兩大隱憂 今日 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 你可能感興趣 英鎊背後的兩大隱憂 今日 01:00 英鎊背後的兩大隱憂 歐元目標維持1.11 今日 01:00 歐元目標維持1.11 英鎊1.3阻力非輕 今日 01:00 英鎊1.3阻力非輕 最新專欄文章 紐元60至64美仙水平 今日 紐元60至64美仙水平 澳元66美仙吸引 今日 澳元66美仙吸引 日圓現水平值博 今日 日圓現水平值博 英鎊1.3阻力非輕 今日 英鎊1.3阻力非輕 歐元目標維持1.11 今日 歐元目標維持1.11 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 金融 人民幣 日本