供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 國際 22:28 2023/07/02 分享： 分享： 英國持續加息，主要按揭利率較去年初倍增至逾6厘水平，不少業主大感吃不消，開始體會到「息魔」的威力。供樓負擔沉重，難免影響購買力，為樓市帶來壓力，而樓價下滑會否是必然後果？ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/29 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 2023/06/28 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 你可能感興趣 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 22:05 2023/06/29 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 22:59 2023/06/28 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 22:46 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 最新專欄文章 國金札記 - 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/30 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 國金札記 - 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 2023/06/29 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 國金札記 - 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/28 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 國金札記 - 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 海外物業 定息 轉按 按揭貸款 加息 通脹 樓價 供樓負擔 英倫銀行 英國