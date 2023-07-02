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供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒

國際 22:28 2023/07/02

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英國持續加息，主要按揭利率較去年初倍增至逾6厘水平，不少業主大感吃不消，開始體會到「息魔」的威力。供樓負擔沉重，難免影響購買力，為樓市帶來壓力，而樓價下滑會否是必然後果？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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