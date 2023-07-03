中大段崇智率團訪京 泯恩怨？

近日，3位立法會議員改革中大管理架構的私人議案提上議程，令中大與建制的關係再引起關注；但另邊廂，中大校長段崇智近日率大學高層訪京，與港澳辦和多個中央部門交流，足顯北京之重視，彼此關係回暖。

消息：段領導

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