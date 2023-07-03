中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 近日，3位立法會議員改革中大管理架構的私人議案提上議程，令中大與建制的關係再引起關注；但另邊廂，中大校長段崇智近日率大學高層訪京，與港澳辦和多個中央部門交流，足顯北京之重視，彼此關係回暖。 消息：段領導 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 2023/06/30 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 2023/06/29 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 有政戲 - 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 2023/06/28 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 有政戲 - 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 2023/06/27 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 有政戲 - 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 2023/06/26 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 政治 段崇智 香港中文大學 中國 香港 北京 立法會 保安局 政務司 中聯辦