潘功勝接棒人行 意料之外情理之中 財金專欄 2023/07/03 分享： 分享： 官方周末突然宣布，中國人民銀行副行長潘功勝出任人行黨委書記，很多人相信這意味着他將接任中國人民銀行行長，於是不同的來因分析，是其背上金融改革的色彩，還是其正分管的外滙管理局更加持重。在種種猜測之外，熟 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「資產負債表衰退」新熱 怎穩增長惹議 2023/07/01 「資產負債表衰退」新熱 怎穩增長惹議 國情知聞 - 復甦左右走 日本研究熱 2023/06/30 復甦左右走 日本研究熱 國情知聞 - 年中政策窗口 復盤經濟痛點 2023/06/29 年中政策窗口 復盤經濟痛點 國情知聞 - 糧安立法 路在法外 2023/06/28 糧安立法 路在法外 國情知聞 - 李稻葵提「防過冷」 江小涓議「新動能」 2023/06/27 李稻葵提「防過冷」 江小涓議「新動能」 潘功勝 中國人民銀行 中國 經濟 金融 外滙 劉鶴 碩士 任命 博士