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潘功勝接棒人行 意料之外情理之中

財金專欄 2023/07/03

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官方周末突然宣布，中國人民銀行副行長潘功勝出任人行黨委書記，很多人相信這意味着他將接任中國人民銀行行長，於是不同的來因分析，是其背上金融改革的色彩，還是其正分管的外滙管理局更加持重。在種種猜測之外，熟

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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