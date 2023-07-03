潘功勝接棒人行 意料之外情理之中

官方周末突然宣布，中國人民銀行副行長潘功勝出任人行黨委書記，很多人相信這意味着他將接任中國人民銀行行長，於是不同的來因分析，是其背上金融改革的色彩，還是其正分管的外滙管理局更加持重。在種種猜測之外，熟

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