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洪灝對話前大摩經濟學家：經濟復甦離不開房產

財金猛人追蹤 20:19 2023/07/04

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思睿集團首席經濟學家洪灝與前大摩大中華區董事總經理、首席經濟學家，現重陽投資董事長王慶，日前在一場綫上直播中，就中國當前宏觀經濟形勢展開對話，分享了各自的觀點。

洪灝：6月份，我們看到，房地產的銷售增速又下來了，如果沒有記錯的話，是負的百分之十幾。
同時我們看到，二手房的掛牌量現在出現了一個新的情況，就是說二手房剛賣掉，新的掛牌又上來了，很多一線城市出現了接近20萬個二手房的掛牌這個現象。
一方面我們看到流動性已經起來了。此外，居民的存款在一季度存了近10萬億的存款，其實居民是有錢的。但是，在這一次的復甦裏頭，他們並沒有特別着急地去買房。
這樣的話它就產生了一個連鎖的反應，因為中國的房企它都是靠快速的存貨周轉，拿着樓花的預售款再去開發下一個樓，房地產開發商的商業模式非常依賴存貨的高周轉。
但是現在由於賣房的速度下降，導致一些開發商它回收現金的速度就減慢了，因此它開發的速度也會減慢，因此房地產的投資增速也會受到影響。

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我想請教一下，中國經濟的復甦能否沒有房地產？
如果房地產要復甦的話，有什麼辦法，讓房地產這個板塊復甦？
現在看到很多城市它已經放開限購，房貸的利率也降低了，有一些城市也降低了首付，但是好像沒有特別明顯的效果。
因此我想請教一下，如果中國經濟要復甦的話，是否房地產不復甦也可以？


王慶：中國經濟要復甦的話，沒有房地產是不行的。
因為房地產這個行業，它佔中國經濟的比重是很高的，從1/4到1/3。
這個意義上來講，經濟復甦沒有房地產的參與，是非常非常困難的。

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但是對房產的復甦本身，我想起那麼一句話，就是「病來如山倒，病去如抽絲。」
房地產在過去的兩三年是經歷了一場大病的，這場大病始於2021年對房地產行業去槓桿的環境，比如說「三條紅綫」等等。
這個影響去年集中在實體經濟層面爆發，可以理解成生了一場大病。
房地產行業遭受這麼大的衝擊，總要有個時間的修復。

鑒於二季度的資料以及當前的資料，很顯然這個過程，比大家當初預期的要漫長。
另外一點，也有這樣的分析，我們認為也部分合理，就是中國房地產整個從長期發展來講，的確可能出現了一個拐點。
比如說，高點的時候是在2019年，曾經到過年銷售17億平米，現在很顯然回不去那個高點了。
但是自己做過研究和測算，考慮到中國人口的因素，尤其城市化的進程，我們認為，中國房地產雖然過了發展最快的時期。
但是，房地產行業維持平均一年10億平米左右的規模，還是可持續的。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師眼界

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