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新盤低價搶客 二手樓受壓

地產 12:00 2023/07/03

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雖然年初中港通關後，加上政府放寬放疫措施，帶動樓市氣氛及交投量，但在加息因素持續及發展商接連推出一手新盤，估計二手市場的觀望氣氛於持續，短期內「價」及「量」均難以反彈。

...

欄名 : 樓市分析

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