新盤低價搶客 二手樓受壓 地產 12:00 2023/07/03 分享： 分享： 雖然年初中港通關後，加上政府放寬放疫措施，帶動樓市氣氛及交投量，但在加息因素持續及發展商接連推出一手新盤，估計二手市場的觀望氣氛於持續，短期內「價」及「量」均難以反彈。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 下半年影響樓市三大因素 2023/07/01 下半年影響樓市三大因素 價跌租升 回報向上 2023/06/29 價跌租升 回報向上 蝕讓數字上升 2023/06/30 蝕讓數字上升 你可能感興趣 下半年影響樓市三大因素 13:52 2023/07/01 下半年影響樓市三大因素 價跌租升 回報向上 01:00 2023/06/29 價跌租升 回報向上 蝕讓數字上升 01:00 2023/06/30 蝕讓數字上升 最新專欄文章 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 2023/06/29 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 2023/06/28 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 新盤對壘 樓價見真章？ 2023/06/27 新盤對壘 樓價見真章？ 上半年樓市 豪宅表現最搶眼 2023/06/26 上半年樓市 豪宅表現最搶眼 地積比轉移新政 減慢「牙籤樓」蔓延 2023/06/24 地積比轉移新政 減慢「牙籤樓」蔓延 一手市場 樓價 土地註冊處 加息 二手市場 發展商