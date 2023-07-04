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復星財富李曉翀：私有化尋寶成潮流

財金猛人追蹤 08:00 2023/07/04

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下半年港股反彈制約的因素仍是人幣走勢，筆者最近觀察，從過去10年的美元兌人民幣周線圖，已升至接近上升通道頂，若之後內地推出具市場憧憬的刺激經濟方案，有望令人幣回暖，從而港股的波動區間有望上移，另外，上周官媒發聲表態，引述專家稱人幣滙價下半年趨平穩。

    點擊圖片放大

回顧上月市場多次憧憬內地會有振興經濟措施，憧憬的頻密程度可以用內房板塊的單日急漲次數反映，筆者粗略統計，若按整個板塊單日升3%以上，上月有3次，結果其後當局未有具體措施出台，該板塊的調整便連跌數日，恒生指數亦從6月的高位回吐逾千點。 

因此，在等待政策的時候，波段操作變為主流，恒指1月底見頂後，經歷第一波跌浪，1月至3月中，足足36個交易日，隨後3月中至4月中進入反彈浪，歷時17個交易日，接著，經歷第二波跌浪，4月中至5月底，歷時29個交易日，隨後5月底至6月中進入第二波反彈浪，歷時11個交易日。

可見，即使是波段操作，下跌浪的交易天數均比反彈浪為長，「Buy and hold」若選交易量相對活躍的股份，則非常考操作，若選流通性偏差的股份則容易被波動幅度嚇怕及部分難以用基本因素分析。

因此，趨勢上，投資者持貨的時間變得更短，導致港股交投萎縮情況明顯，而近期，個股私有化的數量漸增，反映的正是現時港股估值低加成交縮的局面催生私有化時機，難怪上半年私有化尋寶成為潮流。

編輯：錢家鋒

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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