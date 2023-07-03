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本地收租股檢閱  希慎享7厘高息

研究報告 11:58 2023/07/03

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本地收租股向來是港股投資者的收息之選，由於收租股收入穩定，並提供吸引的派息。在眾多本地收租股中，如果投資者以收息角度選擇，應該選哪一隻。隨着今年本地經濟及零售業在疫情過後有所改善，收租股希慎興業 （00014） 業績將虧轉盈，預計本年度有機會收約7.5厘股息，為吸納時機。

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專訪 法巴譚慧敏 談港股後市部署【下一頁

（請點擊圖片放大）

希慎今年的預測股息率高達7.5厘，是本港主要收租股中股息率最高，這除了因為希慎向來穩定派息，另一原因是因為去年全年業績受累疫情，業績錄得虧損，拖累希慎股價回調。希慎股價由2月起反覆下滑，現價由年初高位已累跌逾2成，走勢跑輸同業收租股，預期今年業績改善，有意的投資者可趁低吸納作長綫投資。

疫情過後 今年業績料改善

回顧業績，持有銅鑼灣希慎廣場、利園、利舞臺等物業的希慎，去年業務受累疫情拖累零售商場及寫字樓的租金收入，加上期內投資物業公平值虧損約32.5億元，令希慎去年錄得近12億元的虧損。

隨着疫情過去，本地收租股今年業務料可以改善。希慎作為銅鑼灣「大地主」，主要收入包括區內的幾大商場及寫字樓收入。至於本地零售市場，市場普遍看好，花旗料本港今年全年零售銷售升20%至25%，主要反映內地旅客重臨、本地社交活動復甦以及超低的比較基數的因素。這將有利希慎等具零售商場物業的收租股。

市場預期今年業務改善，大行摩根大通早前亦上調對希慎的評級至「增持」。摩通指出，希慎可持續的現金流及鞏固在銅鑼灣市場份額改善，又認為年初至今其股價大幅調整是不合理；該行指出，隨着本港零售銷售持續復甦，預料希慎股息率與美國10年期國債收益率的差距將持續收窄。

在估值方面，希慎現價相當於今年底止每股資產淨值（NAV）預測折讓62%，較歷史均值低出一個標準差，考慮展望改善及零售業復甦，估值基礎與收租股同業看齊，將有利股價。

高股息估值低 具防禦力

事實上，希慎股價近期仍積弱，相信短期的股價催化劑將是8月底中期業績公布的時期。當業績扭虧為盈的消息，加上穩定的派息政策，料可提振希慎股價走強。市場預期希慎今年盈利可達20億元，料可穩定派息。

至於派息政策，盡管去年希慎業績虧蝕，仍維持派息不變，每股全年派發1.44元，與過去幾年相同。在業績下滑時希慎仍能維持派息，令投資者對未來業績改善的時候仍能支持息的信心增加。

總體而言，經歷早前的股價回調，希慎估值為收租股同業偏低，今年的預測市盈率（PE）僅不足10倍；同時希慎的預測股息率達7.5厘，為同業最高，這將大大增加希慎的防守能力。

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

經濟 收租 派息 希慎興業（00014） 利園 Lees Garden 商廈

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