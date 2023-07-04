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存息達5厘 股票現金分配一個關鍵

研究報告 00:05 2023/07/04

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美國聯儲局2022年3月起展開加息周期（點擊圖片放大），其他央行如英倫銀行、歐洲央行等也步入加息周期。儲蓄利率上升，投資者是否應該降低風險，將資金存放在較穩定的儲蓄戶口呢？英國歷史悠久資產管理公司施羅德整理過去96年數據，發現股票仍是較佳的跑贏通脹工具。

    點擊圖片放大
    +2

———————————————

與過去20年相比，現時存戶能獲得更高的息率回報，一些較受歡迎的儲蓄戶口息率甚至逾5厘。存款戶口息率回報急增，近期的回報率高於 2022年的1倍有多。因此，英國民眾將資金存入個人儲蓄戶口（ISAs）的比率創下5年新高。

現金或股票：跑贏通脹的機率有多大呢？

現金固然能夠提供其票面價值，現時持有100英鎊，在未來幾年仍會是 100英鎊。關鍵是我們不能確保現金能否保值。在低通脹環境下，貨幣在某程度上確實能保持其價值，但在高通脹環境下價值則會迅速下跌。

當中，時間是關鍵。短期而言，現金確實能抵禦通脹，但長綫而言，即使處於低通脹環境，持有現金亦會有所損失。

    點擊圖片放大
    +2

結果相當明顯，按照圖一顯示，在較短期間如3個月或以內，現金和股票跑贏通脹的可能性相距不大。但長綫來看，兩者差距最終只會漸漸愈來愈擴大。

  • 大部分時間，現金儲蓄能跑贏通脹比率為60：40。
  • 若持倉20年，股票投資回報跑贏通脹機率達100%。

換言之，在過去96年的每一個20年期間內，股票都能提供高於通脹的回報率。即使股市在短期內存有風險，但股票投資都能在長遠上擊退通脹。

股市任何環境都能提供強勁長綫回報

投資市場正在擺脫超低利率時代，這意味着現金對投資者的吸引力一直偏低，盡管近期通脹率已經走低。在過去5年、10年和20年，現金儲蓄都難以追趕通脹上升的步伐，因此存戶情況更不樂觀。

在過去長時間，通脹率及利率都經歷高點和低點，但現金僅能維持其價值。相比之下，從圖二可見，投資於股市更能提供遠高於通脹的回報。

股票市場比其他方法更能跑贏通脹

持有現金的原因有很多，每個存戶的存款時間亦有所不同。「應否投資於現金」並不是一個能簡單回答的問題。就長綫而言，盡管投資市場必然會有波動，但數據顯示，投資於股票市場比其他方法更能跑贏通脹，因此選擇投資於股市而非現金的投資者，需要做好應對波動市況的準備。圖三顯示......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

施羅德對於美國加息影響經濟的分析，詳見：【下一頁

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁

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撰文 : Duncan Lamont 施羅德策略研究部主管

欄名 : 投資心德

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