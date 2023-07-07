厄瓜多爾裔哈佛生出書 揭美國無證移民悲歌

美國佛羅里達州打擊無證移民的SB 1718法案上周六（1日）生效，措施包括要求醫院詢問患者的移民身份，以及將故意運送無證移民進出佛州列為刑事罪。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已宣布角逐2024年總統大選，外界憂慮他一旦成功入主白宮，届時美國會大幅收緊移民政策。

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