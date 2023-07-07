厄瓜多爾裔哈佛生出書 揭美國無證移民悲歌 國際 16:05 2023/07/07 分享： 分享： 美國佛羅里達州打擊無證移民的SB 1718法案上周六（1日）生效，措施包括要求醫院詢問患者的移民身份，以及將故意運送無證移民進出佛州列為刑事罪。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已宣布角逐2024年總統大選，外界憂慮他一旦成功入主白宮，届時美國會大幅收緊移民政策。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 佛州新法嚴打無證非法移民 民權組織擬起訴州長德桑蒂斯 2023/07/03 佛州新法嚴打無證非法移民 民權組織擬起訴州長德桑蒂斯 英國上訴法院裁定 送非法移民至盧旺達政策違法 2023/06/30 英國上訴法院裁定 送非法移民至盧旺達政策違法 【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒 2023/06/22 【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒 莫迪訪美晤拜登 印度技術移民簽證料放寬 2023/06/22 莫迪訪美晤拜登 印度技術移民簽證料放寬 英國擬改革房屋政策 公民永久居民優先分配公屋 2023/06/19 英國擬改革房屋政策 公民永久居民優先分配公屋 你可能感興趣 佛州新法嚴打無證非法移民 民權組織擬起訴州長德桑蒂斯 12:30 2023/07/03 佛州新法嚴打無證非法移民 民權組織擬起訴州長德桑蒂斯 英國上訴法院裁定 送非法移民至盧旺達政策違法 13:02 2023/06/30 英國上訴法院裁定 送非法移民至盧旺達政策違法 【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒 15:20 2023/06/22 【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒 最新專欄文章 一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 2023/07/01 一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 2023/06/30 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 2023/06/24 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 2023/06/23 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 移民 歧視 社會矛盾 美國 居留權 創傷後遺症