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新能源車兩大賣點︰智能拐點+出海加速（第二版）

研究報告 16:42 2023/07/04

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新能源車股昨日同步走强，愈升愈有，原因是市場青睞行業兩個賣點︰智能拐點+出海加速。

昨日升幅榜如下︰
小鵬 （09868） ，升16.5%
理想 （02015） ，升8.5%
蔚來 （09866） ，升8.1%
長城 （02333） ，升7.0%
吉利 （00175） ，升6.3%
比亞迪 （01211） 升4.5%
零跑 （09863） ，升3.5%

小鵬G6智能化領先

小鵬汽車升勢如虹，在於小鵬G6已正式上市，智能化領先。小鵬G6定位中型純電SUV，是SEPA2.0「扶搖」架構的首款量產車；採用了全域800V的高壓碳化矽電驅平台，搭配放電倍率更強的3C電芯，能實現充電10分鐘、續航增加300km的高效補能。全系標配熱泵以及更高效的熱管理系統、並通過前後一體式鋁壓鑄帶來的車身輕量化，實現755公里超長續航、13.2kWh的百公里電耗。

G6開啓預售後，反應熱烈，截至6月底，該車定單量已突破3.5萬輛。市場認為，智能化拐點已至，行業趨勢啟動。智能化為後續。汽車板塊的中長期看點，軟件定義汽車本質始終未變。據工信部副部長辛國斌表示，將啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點，支持L3級、及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。政策落地有望為L3高級別輔助駕駛測試、商用提供法律支持。智能駕駛有望成為整車廠未來競爭的勝負手，看好智能化板塊持續催化，利好具有優勢智能化技術的車企。

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