政府下調補地價金額 發展商會否say no ？ 地產 12:00 2023/07/04 分享： 分享： 早前政府公布下調古洞北/粉嶺北換地標準金額補地價安排，下調21%至33%不等，下調後的住宅補地價約3000多元，在現時樓價水平有一定吸引力，但考慮到利息同建築成本的不確定性，相信發展商仍然會審慎採用。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 地價時光倒流 發展商趁低吸納時機 2022/12/23 地價時光倒流 發展商趁低吸納時機 劃一補地價 加快收地不似預期 2023/04/24 劃一補地價 加快收地不似預期 你可能感興趣 地價時光倒流 發展商趁低吸納時機 14:00 2022/12/23 地價時光倒流 發展商趁低吸納時機 劃一補地價 加快收地不似預期 17:30 2023/04/24 劃一補地價 加快收地不似預期 最新專欄文章 新盤低價搶客 二手樓受壓 2023/07/03 新盤低價搶客 二手樓受壓 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 2023/06/29 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 2023/06/28 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 新盤對壘 樓價見真章？ 2023/06/27 新盤對壘 樓價見真章？ 上半年樓市 豪宅表現最搶眼 2023/06/26 上半年樓市 豪宅表現最搶眼 一手市場 補地價 差餉物業估價署 樓價 農地 粉嶺 發展商 地政總署