政府下調補地價金額 發展商會否say no ？

早前政府公布下調古洞北/粉嶺北換地標準金額補地價安排，下調21%至33%不等，下調後的住宅補地價約3000多元，在現時樓價水平有一定吸引力，但考慮到利息同建築成本的不確定性，相信發展商仍然會審慎採用。

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