高息低PE 北汽抵到爛 財金專欄 2023/07/04 分享： 分享： 港股下半年首個交易日有個好開始，恒生指數昨日升390點或2%，收報19306點，當中見到汽車股在政策支持下顯著轉強，北京汽車（01958）在板塊屬於大落後，加上4倍預測PE和超過8厘的預測息率，估值有 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 內銀股收息最後召集（第四版） 2023/07/03 內銀股收息最後召集（第四版） 中字股實力談 - 港股7月 易升難跌 2023/06/30 港股7月 易升難跌 中字股實力談 - 港股6月不絕 好友7月乘升追擊（第四版） 2023/06/29 港股6月不絕 好友7月乘升追擊（第四版） 中字股實力談 - 華潤燃氣看俏 得益政策傾斜 2023/06/29 華潤燃氣看俏 得益政策傾斜 中字股實力談 - 北水73億淨流入 港股晨星有憧憬（第四版） 2023/06/28 北水73億淨流入 港股晨星有憧憬（第四版） 李強 中國國務院 雙底 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 北京汽車（01958） 新能源