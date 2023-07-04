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高息低PE 北汽抵到爛

財金專欄 2023/07/04

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港股下半年首個交易日有個好開始，恒生指數昨日升390點或2%，收報19306點，當中見到汽車股在政策支持下顯著轉強，北京汽車（01958）在板塊屬於大落後，加上4倍預測PE和超過8厘的預測息率，估值有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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