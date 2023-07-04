國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 地產 18:00 2023/07/04 分享： 分享： ▲ 威士忌品牌麥卡倫，租用中環興瑋大廈兩層作旗艦店。 核心區出現數宗國際品牌開設旗艦店，疫情後消費者習慣改變，品牌租舖除了售賣貨品外，亦增強體驗成分，如涉及展覽、互動等元素，可提高品牌宣傳形象。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 2023/04/25 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 過完五一 商舖租務後向？ 2023/05/08 過完五一 商舖租務後向？ 商舖空置率改善 舖租反彈可期 2023/05/26 商舖空置率改善 舖租反彈可期 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 2023/06/28 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 你可能感興趣 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 12:00 2023/04/25 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 過完五一 商舖租務後向？ 01:00 2023/05/08 過完五一 商舖租務後向？ 商舖空置率改善 舖租反彈可期 14:30 2023/05/26 商舖空置率改善 舖租反彈可期 最新專欄文章 專家樓論 - 減少牙籤樓 今日 減少牙籤樓 專家樓論 - 繼續改善人均居住面積 2023/07/03 繼續改善人均居住面積 專家樓論 - 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 2023/07/01 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 專家樓論 - 下半年影響樓市三大因素 2023/07/01 下半年影響樓市三大因素 專家樓論 - 蝕讓數字上升 2023/06/30 蝕讓數字上升 物業出租 商廈 威士忌 Chanel 商舖 產品 中環 銷售 零售 品牌