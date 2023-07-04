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數字國際品牌 落戶核心區設旗艦店

地產 14:00 2023/07/04

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威士忌品牌麥卡倫，租用中環興瑋大廈兩層作旗艦店。

核心區出現數字國際品牌開旗艦店，疫情後消費者習慣改變，品牌租舖除了售賣貨品外，亦增強體驗成分，如涉及展覽、互動等元素，可提高品牌宣傳形象。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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