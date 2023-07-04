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國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？

財金專欄 2023/07/04

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警方國安處突然出手，就8名潛逃海外及涉嫌犯國安法的人士，高調懸紅通緝。有熟悉中方消息指，中方高度重視此事，8人雖遠在外地，卻仍活動頻頻，影響惡劣，因此必須出手以作震懾，並殺雞儆猴。

消息人士表示，國安法

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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