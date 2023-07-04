國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 財金專欄 2023/07/04 分享： 分享： 警方國安處突然出手，就8名潛逃海外及涉嫌犯國安法的人士，高調懸紅通緝。有熟悉中方消息指，中方高度重視此事，8人雖遠在外地，卻仍活動頻頻，影響惡劣，因此必須出手以作震懾，並殺雞儆猴。 消息人士表示，國安法 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 2023/07/03 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 有政戲 - 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 2023/06/30 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 2023/06/29 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 有政戲 - 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 2023/06/28 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 有政戲 - 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 2023/06/27 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 政治 國安法 香港 中國 美國 律師 新民黨 劉兆佳 容海恩 袁弓夷