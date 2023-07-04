郵儲行明天除淨  享高息時機 內銀股排隊除淨  （附除淨日期一覽）

踏入7月，主要內銀股將陸續除淨。7大內銀股中，交行 （03328） 率先於7月4日除浄，其後郵儲行 （01658） 會緊接着在7月5日除淨，有興趣的投資者，可把握機會吸納，即可享約高股息。

在恒指及國指成分股中，共有7隻內銀股，分別為建行 （00939） 、中行 （03988） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 、交行 （03328） 、招行 （03968） 及郵儲行 （01658） 。多年來7大行以穩定的業績以及高股息的往績，吸引偏好收息的投資者垂青。7大內銀股中，普遍有約8厘高息，投資者可趁現時內銀股股價由5月高位回調，選擇吸納自己的心水內銀股，即可等收高息。

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內銀排隊除淨 吸納可先享高息

內銀板塊是港股投資者的熱門收息選擇，不過，要買內銀等收股息的話，就要懂得揀時候。投資者要留意，有別於其他港股普遍半年派息1次，主要內銀股的派股息政策是每年只派息1次。即如果錯過今次的派息時機，則要等到下一年才可以獲派息。7月份正是7大內銀先後除淨的日子，投資者如趁機吸納，即可以先行收取2022年度的股息，並繼續長綫持有等下一次派息。

業績方面，內銀股業績向來是內地經濟的寒暑表，在內地經濟復甦放緩的大環境下，內銀盈利只出現低增長。梳理內銀2022年的業績，業務主要受內房問題影響，令內銀的盈利增幅並無太大驚喜，期內不良貸款比率大有改善，撥備金額亦大幅減少，唯面對息差收窄的壓力。

至於剛去的首季業績表現亦未見亮點，其中工行首季盈利幾乎按年持平，並無增長。外資大行瑞銀表示，內銀首季盈利普遍遜預期，期內內銀收入或撥備前利潤增長疲軟，以及盈利增長普遍減速，令淨利潤率大幅下降。

盈利增長將於次季改善

不過，隨着預期內地當局的扶持經濟政策出台，內銀經營環境料可改善。內銀的未來淨利潤率壓力緩解。在比較基數降低，以及消費信貸和財富管理業務持續復甦，瑞銀預期，大部分國有內銀的收入和盈利增長將從第二季開始連續改善。

對於市場關注的內銀淨息差的走向，近期人民銀行最新的政策利率變動料有內銀淨息差，當局最近的政策舉措開始幫助內銀節省融資成本。

近期內銀下調存款利率，摩根大通認為此舉將有助提振淨息差和內銀收益。摩通指出，以全年計料改善內銀淨息差5個基點，以及提振淨利潤5%，當中以郵儲行最受惠。

另一方面，預期內地當局將鬆綁房地產市場，料將有利內銀股的盈利。

內銀股股價在經歷調整後，加上高股息率支持，增強內銀股的抗跌力。選股方面，5大國有內銀股息率較高，業務亦相對穩定；而招行及郵儲行則有穩定的派息，以及較高的盈利增長機會。

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