加息周期近尾聲 新興債市全方向把脈

經濟周期接近尾聲是投資者需要關注的全球關鍵主題之一，普徠仕（T. Rowe Price）靈活新興市場債券基金經理管志齡分享他對新興市場固定收益的偏好，以及當中的潛在風險。

全球經濟增長不同步 各央行幣策有異

由於全球經濟增長情況不再同步，主要央行正推行不同的貨幣政策。較受全球經濟周期影響的國家，或需要再次加息以控制通脹，而較不受全球經濟狀況影響的國家，則可以在更長時間內保持較低利率水平。

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近年來，全球加息周期急速推進，不少央行以加息應對頑固的通脹。 然而，明顯地加息周期即將結束，盡管仍有加拿大、馬來西亞和泰國等少數央行，出乎市場意外地選擇加息，但大多央行已經結束加息周期或已進入倒數階段。

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利率在高位維持一段時期

於過去6至9個月間，利率波動已被控制在一定的範圍內，但貨幣政策收緊預計將使利率在高位維持一段時期。隨着我們進入全球加息周期的尾聲，市場的憂慮或將從通脹轉向經濟增長，可能導致利潤收縮及信貸波動。

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因此，特定的板塊仍可找到投資機會。例如，不少新興市場所推出的本地貨幣債券提供了具吸引力的機會，特別是在拉丁美洲，該等債券的收益率達到8.79厘【1】，創下多年新高。

新興市場固定收益中的優質資產，亦更有潛力緩解投資組合的下行風險。例如，由於預期通脹降温，以及事前實際利率上升，更看好墨西哥、巴西、哥倫比亞和秘魯的本地貨幣債券。

提防低信用評國家風險

然而，在不確定的環境，投資者絕對要謹慎選擇證券。投資者需要留意：

信用評級較低國家的風險，由於主權債務重組過程可能複雜而漫長，此等國家或面臨再融資壓力。 盡管如此，蘇利南等國家的積極重組經驗，以及土耳其和尼日利亞等國家轉用傳統債務重組的經驗說明，此領域的投資有望獲得正面回報。

註解：

【1】資料來源：摩根大通全球新興市場多元化指數，截至2023年6月30日。

編輯：蕭悅潾

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