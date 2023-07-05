全球表現持續下滑 關注趨勢注做明智決策

全球經濟持續放緩，尤其是歐元區及中國表現疲弱。隨著經濟不確定性的風險增加，企業及投資者需調整策略，而各國央行則需加強刺激經濟增長以降低不確定性。但作為投資者，你是否清楚現時身處的經濟環境？於這種經濟環境下，你又如何應對中西兩方的經濟表現？

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宏觀經濟狀況變幻 —— 增長與通脹之戰爭

根據 StashAway 經濟分析師參照｢經濟增長｣與｢通脹｣之間的不同關係，從而確立了4種經濟環境，包括：（i） 經濟實質增長；（ii） 通脹性經濟增長；（iii） 經濟衰退；及（iv）滯脹，而現時全球經濟環境則處於滯脹中——即經濟增長萎縮，而通脹放緩但維持高企，也是經濟分析師認為難以應付的經濟環境。現時各國央行致力試圖於不抑制經濟增長的情況下降低通脹。回顧歷史，經濟增長與通脹之間的｢拉鋸戰｣令投資者較難作出理性投資決定，建議投資前先了解整體前情況，再按計劃進行。

中西表現一致 —— 表現疲弱未有起色

歐元區最新的S&P全球採購經理人指數（PMI）顯示，該地區經濟活動低迷，製造業活動繼續萎縮，從5月的44.8進一步降至6月的43.6；而服務業同樣大幅放緩，讀數由55.1降至52.4。歐洲經濟放緩，證明歐洲央行持續加息（達20年高位）行動發揮了作用 —— 冷卻經濟活動且降低通脹，但截至5月的核心通脹率仍高達5.3%，未有明顯的降溫跡象。

另外，英倫銀行於上月公佈的加息幅度更是超出預期 —— 從4.5%躍升至5%，超過預期2倍。同時，英國核心通脹率已飆升至7.1%，達30年最高位。經濟學家曾預期，利率一旦加至6%將引發經濟衰退，明顯，英國似乎已陷入刺激經濟增長或抵禦通脹的兩難局面。

至於中國方面，為加速國內經濟復甦，中國人行降低了短期及中期借貸的主要貸款利率。解除疫情限制後，大部分人預期中國經濟將快速復甦，但實際表現卻不如預期。除恆指外，最近若干經濟指數都反映中國經濟復甦表現疲弱。5月的出口同比下降7.5%，零售額反映消費復甦動力減弱，主要金融機構更紛紛下調對2023年中國國內生產總值（GDP）增長預測。

應對經濟放緩策略 ——投資心態成關鍵

應付滯脹環境不容易，StashAway 的投資團隊建議盡量維持投資組合的多元性，以平衡各個資產的表現，現時市場上有不同的投資組合以多元化資產配置為賣點，幫你自動管理好風險，同時讓你把握全球增長趨勢。

最後，投資者應以穩定的態度為先，謹慎管理風險水平，制定合理的投資計劃，盡可能分散風險，以保護投資組合的價值。於市場波動期間，投資者應保持冷靜，不要盲目跟隨市場，從多角度分析經濟數據，而非只關注單一資產表現，同時要透過分析不同國家的處理手法，以更好地了解市場趨勢及風險，從而做出更明智的投資決策。

編輯：錢家鋒

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