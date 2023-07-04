印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 國際 21:09 2023/07/04 分享： 分享： 印度的人權紀錄從來都不是特別好，現在的印度總理莫迪（Narendra Modi）在2005年任地方首長期間，就曾因宗教自由問題被美國拒發簽證。到了今日，情況不見明顯改善，印度政府繼續受到國際人權組織批評，惟美國政府對印度的態度，卻出現明顯變化。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/29 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 2023/06/30 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 2023/06/28 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 你可能感興趣 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 22:12 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 22:28 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 22:05 2023/06/29 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 最新專欄文章 國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 今日 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 國金札記 - 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/03 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 國金札記 - 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/30 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 宏觀分析 經濟 人口 印度 莫迪 中國