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北京首都機場 最壞時間已過

財金專欄 2023/07/05

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港股昨日再升，恒生指數重上19415點收市，短期或在牛熊分界綫爭持，但會利好板塊輪動。尤其暑假將至，機場吞吐量可以繼續復甦，逐步走出疫情陰霾，而北京首都機場（00694）最壞時間已過去，券商預期今年虧

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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