北京首都機場 最壞時間已過 財金專欄 2023/07/05 分享： 分享： 港股昨日再升，恒生指數重上19415點收市，短期或在牛熊分界綫爭持，但會利好板塊輪動。尤其暑假將至，機場吞吐量可以繼續復甦，逐步走出疫情陰霾，而北京首都機場（00694）最壞時間已過去，券商預期今年虧 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【好友反攻】成交額760億元 港股衝擊牛熊綫乏力（第四版） 2023/07/04 【好友反攻】成交額760億元 港股衝擊牛熊綫乏力（第四版） 中字股實力談 - 高息低PE 北汽抵到爛 2023/07/04 高息低PE 北汽抵到爛 中字股實力談 - 內銀股收息最後召集（第四版） 2023/07/03 內銀股收息最後召集（第四版） 中字股實力談 - 港股7月 易升難跌 2023/06/30 港股7月 易升難跌 中字股實力談 - 港股6月不絕 好友7月乘升追擊（第四版） 2023/06/29 港股6月不絕 好友7月乘升追擊（第四版） 中國民用航空局 每股資產淨值 市帳率 市盈率 機場 北京 北京首都機場（00694） 人民幣 板塊