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PGIM：中國需財策刺激經濟增長

財金專欄 2023/07/05

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過去兩個月，投資者對中國經濟前景的看法急遽轉變，先是對第一季度GDP數據好於預期感到欣喜，但到4月份發表數據後卻大失所望。保德信認為經濟復甦還需國家強而有力的政策支持。

中國的刺激經濟政策失速之快，顯示

...

撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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