PGIM：中國需財策刺激經濟增長 財金專欄 2023/07/05 分享： 分享： 過去兩個月，投資者對中國經濟前景的看法急遽轉變，先是對第一季度GDP數據好於預期感到欣喜，但到4月份發表數據後卻大失所望。保德信認為經濟復甦還需國家強而有力的政策支持。 中國的刺激經濟政策失速之快，顯示 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 景順：全球經濟傾向短期略放緩 2023/07/04 景順：全球經濟傾向短期略放緩 信銀國際：人幣走勢繫於中美債息差 2023/06/30 信銀國際：人幣走勢繫於中美債息差 施羅德：美國幣策收緊期較預期長 2023/06/29 施羅德：美國幣策收緊期較預期長 普徠仕：中國經濟轉型帶來機遇 2023/06/28 普徠仕：中國經濟轉型帶來機遇 首源投資：亞洲投資級債券吸引 2023/06/27 首源投資：亞洲投資級債券吸引 疫情 中國 經濟 樓價 貨幣政策 GDP 失業率 財政政策