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數字會說話 疫後反彈力度未足

財金專欄 2023/07/05

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有商界朋友說，友人開餐廳在疫情捱了3年，本以為恢復通關就會好起來，怎料客人紛紛外遊，去日本、返內地，結果旗下兩間食肆要結業，只剩下一間。

疫後復常，據悉港府內部亦深知反彈動力不足，不似預期，尤其4至5月

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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