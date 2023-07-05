數字會說話 疫後反彈力度未足 財金專欄 2023/07/05 分享： 分享： 有商界朋友說，友人開餐廳在疫情捱了3年，本以為恢復通關就會好起來，怎料客人紛紛外遊，去日本、返內地，結果旗下兩間食肆要結業，只剩下一間。 疫後復常，據悉港府內部亦深知反彈動力不足，不似預期，尤其4至5月 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 2023/07/04 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 有政戲 - 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 2023/07/03 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 有政戲 - 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 2023/06/30 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 2023/06/29 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 有政戲 - 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 2023/06/28 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 疫情 香港 恒生指數 GDP 深圳 自由行 田北辰 競爭力排名 人民幣 日圓