2023年下半年 一手續強 財金專欄 2023/07/05 分享： 分享： 今年上半年初步統計，平均每宗一手成交價達到1,338萬元，已經是相當高的平均價，雖然發展商主力推售中低價單位，但明顯不少高價新盤續有成交，帶動平均價高企。 中原地產日前一份報告顯示，今年上半年一手私人住 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 2023/07/04 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 專家樓論 - 減少牙籤樓 2023/07/04 減少牙籤樓 專家樓論 - 繼續改善人均居住面積 2023/07/03 繼續改善人均居住面積 專家樓論 - 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 2023/07/01 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 專家樓論 - 下半年影響樓市三大因素 2023/07/01 下半年影響樓市三大因素 加息 發展商 物業 豪宅 中原地產 利嘉閣 NOVO LAND 港島南岸 UNIVERSITY HILL 瑜一