  • 29°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023年下半年 一手續強

財金專欄 2023/07/05

分享：

分享：

今年上半年初步統計，平均每宗一手成交價達到1,338萬元，已經是相當高的平均價，雖然發展商主力推售中低價單位，但明顯不少高價新盤續有成交，帶動平均價高企。

中原地產日前一份報告顯示，今年上半年一手私人住

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
2023/07/04
國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
專家樓論 - 減少牙籤樓
2023/07/04
減少牙籤樓
專家樓論 - 繼續改善人均居住面積
2023/07/03
繼續改善人均居住面積
專家樓論 - 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍
2023/07/01
發展商各出奇謀 推盤策略求突圍
專家樓論 - 下半年影響樓市三大因素
2023/07/01
下半年影響樓市三大因素
加息 發展商 物業 豪宅 中原地產 利嘉閣 NOVO LAND 港島南岸 UNIVERSITY HILL 瑜一

上一篇文章

國務院點題 家居消費待熱

下一篇文章

數字會說話 疫後反彈力度未足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 減少牙籤樓
減少牙籤樓
投資坐標 - 下半年北水南下有何新動向？
下半年北水南下有何新動向？
博館佳績建口碑 文體旅業潛力大
博館佳績建口碑 文體旅業潛力大
有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？
國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？
選股情報 - 股災的共通點
股災的共通點
國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑
「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑