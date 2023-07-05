2023年下半年 一手續強

今年上半年初步統計，平均每宗一手成交價達到1,338萬元，已經是相當高的平均價，雖然發展商主力推售中低價單位，但明顯不少高價新盤續有成交，帶動平均價高企。

中原地產日前一份報告顯示，今年上半年一手私人住

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