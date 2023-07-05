「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 財金專欄 2023/07/05 分享： 分享： 印度的人權紀錄從來都不是特別好，現任總理莫迪（Narendra Modi）2005年任地方首長期間，就因宗教自由問題被美國拒發簽證。到了今日情況不見明顯改善，印度政府繼續受到國際人權組織批評，惟美國政 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 2023/07/04 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 國金札記 - 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/03 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 國金札記 - 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/30 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 國金札記 - 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 2023/06/29 忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 經濟 貿易 GDP 人口 印度 金融服務 人權 美元