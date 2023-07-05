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「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利

財金專欄 2023/07/05

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印度的人權紀錄從來都不是特別好，現任總理莫迪（Narendra Modi）2005年任地方首長期間，就因宗教自由問題被美國拒發簽證。到了今日情況不見明顯改善，印度政府繼續受到國際人權組織批評，惟美國政

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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