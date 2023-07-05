  • 29°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 03:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴神「戰略性不含糊」！

財金專欄 02:30 2023/07/05

分享：

分享：

美股早一晚只玩上半場輕微高收後，周二係獨立日國慶放假，其他股市沒有了指標，大多繼續小幅爭持榮辱互見。日本股市再創新高後昨日回吐了接近1%，南韓股市亦跟隨回落，澳洲則又一次出人意表暫停加息，股指續升

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 下半年北水南下有何新動向？
2023/07/04
下半年北水南下有何新動向？
投資坐標 - 建造業景氣高息穩健！
2023/06/30
建造業景氣高息穩健！
投資坐標 - 大市反彈愛股跟不上又如何？
2023/06/28
大市反彈愛股跟不上又如何？
投資坐標 - 俄「籠裡雞作反」怎避險？
2023/06/27
俄「籠裡雞作反」怎避險？
投資坐標 - 出席股東大會感受打拚決心！
2023/06/23
出席股東大會感受打拚決心！
金嗓子（06896） 德永佳（00321） 東方表行（00398） 美元 鴻興印刷（00450） 比亞迪股份（01211）

下一篇文章

華限出口搶主動 增籌碼「恭候」耶倫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 減少牙籤樓
減少牙籤樓
選股情報 - 股災的共通點
股災的共通點
有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？
國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？
投資坐標 - 下半年北水南下有何新動向？
下半年北水南下有何新動向？
國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑
「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑
博館佳績建口碑 文體旅業潛力大
博館佳績建口碑 文體旅業潛力大