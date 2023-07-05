巴神「戰略性不含糊」！

美股早一晚只玩上半場輕微高收後，周二係獨立日國慶放假，其他股市沒有了指標，大多繼續小幅爭持榮辱互見。日本股市再創新高後昨日回吐了接近1%，南韓股市亦跟隨回落，澳洲則又一次出人意表暫停加息，股指續升

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