巴神「戰略性不含糊」！ 財金專欄 02:30 2023/07/05 分享： 分享： 美股早一晚只玩上半場輕微高收後，周二係獨立日國慶放假，其他股市沒有了指標，大多繼續小幅爭持榮辱互見。日本股市再創新高後昨日回吐了接近1%，南韓股市亦跟隨回落，澳洲則又一次出人意表暫停加息，股指續升 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 下半年北水南下有何新動向？ 2023/07/04 下半年北水南下有何新動向？ 投資坐標 - 建造業景氣高息穩健！ 2023/06/30 建造業景氣高息穩健！ 投資坐標 - 大市反彈愛股跟不上又如何？ 2023/06/28 大市反彈愛股跟不上又如何？ 投資坐標 - 俄「籠裡雞作反」怎避險？ 2023/06/27 俄「籠裡雞作反」怎避險？ 投資坐標 - 出席股東大會感受打拚決心！ 2023/06/23 出席股東大會感受打拚決心！ 金嗓子（06896） 德永佳（00321） 東方表行（00398） 美元 鴻興印刷（00450） 比亞迪股份（01211）