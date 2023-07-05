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內房6月銷售轉跌 滙豐：唔救市唔得

研究報告 15:05 2023/07/05

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中國「經濟復甦」大話被一系列數據逐步揭破，連最重要的「樓市復甦」預期也被6月銷售表現打破。相對以前各券商吹噓內地樓市見底復甦，滙豐現認為樓市更似是上半年透支了需求，除非有及時而全面的刺激政策，否則下半年有進一步下行風險。

據CRIC公布的6月銷售數據顯示，前100大開發商的6月銷售額按年下降28%，部分原因是由於2022年6月疫情緩和封鎖措施解除令銷售基數高。即使是較具韌性的公司也不免受到影響：

中國海外 （00688） 6月銷售按年下降28%；

華潤置地 （01109） 6月銷售按年下降32%；

綠城中國 （03900） 6月銷售按年下降41%。

    點擊圖片放大
    +2

按月增長來看，前100大開發商的6月銷售額按月增長10%，扭轉了4月和5月的下降趨勢，但是增長幅度令人失望，因為6月通常是傳統的高峰預售期。

由於6月份的銷售數據疲弱，房地產市場已經失去了早期的增長，前100大開發商的累計銷售額在上半年基本上是同比持平的。滙豐認為該行對下半年復甦的預測現在看起來過於樂觀，內地樓市走出了「倒U形」的復甦路綫，上半夫急劇反彈後很快失去動力。

細看各企表現，

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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