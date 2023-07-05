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去風險化「最大贏家」可能係：日本工業機械人

財金猛人追蹤 20:34 2023/07/05

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過去三年疫情期間，全球供應鏈大亂導致種種生產問題，加上地緣風險加劇，今年「去風險化」一詞因此經常出現。確保供應鏈安全成為發達國家的首要任務，以再工業化振興本土製造和尋找可靠伙伴是主流想法。

但發達國家勞動力均以服務業為主，何以應付突如其來的製造業回歸？既然人力不足，就以機器取代人力，將工業生產自動化是最佳選項。其實想全部產業鏈做到完全自給自足既無必要亦不現實，先鎖定高附加值的先進製造業是最合理的策略。而先進製造業本來就不是以勞動力密集取勝，少數知識技術精英配合高精度自動化機器才是關鍵。

美歐日政府的補助軀使台積電到美國、日本及德國等地設廠，以及上星期提到日歐美業界合作成立新一代半導體製造廠商Rapidus，正正體現了兩種去風險化的方法。而每每製造業遷移均帶動新一輪資本投資，直接利好工業機械行業。

晶片競賽固然搶眼，但原來日本企業亦正靜悄悄動員回歸本土製造。例如Panasonic（日：6752）就公佈將日本銷售的空調和空調壓縮機生產從中國遷回日本。除了供應鏈較穩定外，弱日圓亦是考慮因素。今年第一季日企整體資本開支增速達11%，是2015年以來最高，反映日本公司亦對前景樂觀。最近日本汽車業於電動車規劃都急起直追，相信工業設備投資能維持強勢。

工業機械細分行業中，筆者對工業機械人看高一綫，除了受惠於製造業去風險化，更有全球電動車生產線投資推動增長。日本發那科（日：6954）與安川電機（日：6506）就佔世界四大工業機械人巨頭兩席。發那科以「機械人製造機械人」的生產線獨步天下，利潤率傲視同儕。安川電機的產品則以高性價比取勝。雖然全球加息週期令人擔憂經濟將陷入衰退，但兩家公司均見各國訂單依然強勁，正是受電動車及半導體生產線投資推動。

全球供應鏈重塑、歐美加大對日本投資以及日企製造業回歸，均對日本工業機械行業利好。雖然日本亦置身地緣風險前綫，但相信其可靠供應鏈可以轉危為機。日本政府最近決定加大防衛預算，尤其著重裝備的研發，很大機會對工業設備投資再添增長動力。日本工業機械業還不是這盤大棋的最大贏家？

（筆者公司管理之基金持有安川電機權益。）

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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