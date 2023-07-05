英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 國際 21:16 2023/07/05 分享： 分享： 輸入外地人口是一柄雙刃劍，有助紓緩人口老化，但若移民人數過多，容易孳生反移民情緒。歐盟人口的大量湧入英國，是2016年的脫歐公投成功通過的重要原因。惟英國奪回移民政策自主權後，移民蜂擁的情況完全無改善，強硬削移民政策正在醞釀，擬強行將移民人數，由現時去年的60萬削至40萬。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/29 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 2023/06/30 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 你可能感興趣 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 21:09 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 22:12 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 22:28 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 最新專欄文章 國金札記 - 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 今日 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 2023/07/04 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 國金札記 - 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/03 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 國金札記 - 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 2023/06/30 德國陷技術衰退 不代表愁雲慘霧 移民 人口 約翰遜 辛偉誠 脫歐 歐盟 英國