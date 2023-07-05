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英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行

國際 21:16 2023/07/05

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輸入外地人口是一柄雙刃劍，有助紓緩人口老化，但若移民人數過多，容易孳生反移民情緒。歐盟人口的大量湧入英國，是2016年的脫歐公投成功通過的重要原因。惟英國奪回移民政策自主權後，移民蜂擁的情況完全無改善，強硬削移民政策正在醞釀，擬強行將移民人數，由現時去年的60萬削至40萬。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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