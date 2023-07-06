汽車促消費 敏實快增長 財金專欄 2023/07/06 分享： 分享： 恒生指數昨日跌305點或1.5%，收報19110點，但北水錄得一個月最大淨流入92億元，港股今日可能反彈。而過去一周獲北水增持的敏實集團（00425），今年盈利有力恢復雙位數增長，尤其中央政策繼續傾斜 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水趁跌市湧入92億 港股單邊爆發在即（第四版） 2023/07/05 北水趁跌市湧入92億 港股單邊爆發在即（第四版） 中字股實力談 - 北京首都機場 最壞時間已過 2023/07/05 北京首都機場 最壞時間已過 中字股實力談 - 【好友反攻】成交額760億元 港股衝擊牛熊綫乏力（第四版） 2023/07/04 【好友反攻】成交額760億元 港股衝擊牛熊綫乏力（第四版） 中字股實力談 - 高息低PE 北汽抵到爛 2023/07/04 高息低PE 北汽抵到爛 中字股實力談 - 內銀股收息最後召集（第四版） 2023/07/03 內銀股收息最後召集（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 三角形 敏實集團（00425） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 新能源