汽車促消費 敏實快增長

恒生指數昨日跌305點或1.5%，收報19110點，但北水錄得一個月最大淨流入92億元，港股今日可能反彈。而過去一周獲北水增持的敏實集團（00425），今年盈利有力恢復雙位數增長，尤其中央政策繼續傾斜

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