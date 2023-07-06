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汽車促消費 敏實快增長

財金專欄 2023/07/06

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恒生指數昨日跌305點或1.5%，收報19110點，但北水錄得一個月最大淨流入92億元，港股今日可能反彈。而過去一周獲北水增持的敏實集團（00425），今年盈利有力恢復雙位數增長，尤其中央政策繼續傾斜

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 三角形 敏實集團（00425） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 新能源

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