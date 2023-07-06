消費券抽查多電騙 如何拆解？ 財金專欄 2023/07/06 分享： 分享： 警方表示，今年首季電話騙案較去年第四季下跌47.8%，惟不少市民卻認為，電話卡實名制後，收到的電騙不減反增，有官員私下坦言，曾一日收到數個電騙，且手法層出不窮。最新的考驗，就是電子消費劵的抽查。 話說新 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足 2023/07/05 數字會說話 疫後反彈力度未足 有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 2023/07/04 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 有政戲 - 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 2023/07/03 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 有政戲 - 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 2023/06/30 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 2023/06/29 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 政治 電子消費券 立法會 邱達根 楊永杰