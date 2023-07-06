  • 29°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費券抽查多電騙 如何拆解？

財金專欄 2023/07/06

分享：

分享：

警方表示，今年首季電話騙案較去年第四季下跌47.8%，惟不少市民卻認為，電話卡實名制後，收到的電騙不減反增，有官員私下坦言，曾一日收到數個電騙，且手法層出不窮。最新的考驗，就是電子消費劵的抽查。

話說新

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足
2023/07/05
數字會說話 疫後反彈力度未足
有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？
2023/07/04
國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？
有政戲 - 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？
2023/07/03
中大段崇智率團訪京 泯恩怨？
有政戲 - 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊
2023/06/30
港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊
有政戲 - 財團商會7．1前夕出招 助力改善民生
2023/06/29
財團商會7．1前夕出招 助力改善民生
政治 電子消費券 立法會 邱達根 楊永杰

上一篇文章

公營房屋點解要做凸？

下一篇文章

汽車促消費 敏實快增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 巴神「戰略性不含糊」！
巴神「戰略性不含糊」！
國金札記 - 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利
「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利
有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足
數字會說話 疫後反彈力度未足
華限出口搶主動 增籌碼「恭候」耶倫
華限出口搶主動 增籌碼「恭候」耶倫
選股情報 - 美國國慶贈興
美國國慶贈興
新秀麗完成頭肩底後抽
新秀麗完成頭肩底後抽