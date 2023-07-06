消費券抽查多電騙 如何拆解？

警方表示，今年首季電話騙案較去年第四季下跌47.8%，惟不少市民卻認為，電話卡實名制後，收到的電騙不減反增，有官員私下坦言，曾一日收到數個電騙，且手法層出不窮。最新的考驗，就是電子消費劵的抽查。

話說新

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