英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 財金專欄 2023/07/06 分享： 分享： 輸入外地人口是一柄雙刃劍，有助紓緩人口老化，但若移民人數過多，容易孳生反移民情緒。歐盟人口的大量湧入英國，是2016年的脫歐公投成功通過的重要原因。惟英國奪回移民政策自主權後，移民蜂擁的情況完全無改善 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 國金札記 - 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/05 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 2023/07/04 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 國金札記 - 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/03 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 英國 移民 疫情 英鎊 學校 歐盟 人口 約翰遜 脫歐 辛偉誠