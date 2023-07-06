人民幣續貶值 是否已超跌？

人民幣滙價續跌，雖然本周曾反彈，但整體跌勢未止。人民幣兌美元在岸價曾低見7.26，離岸價更低見7.28。人民幣兌美元滙價逼近去年10月的7.3低位，再創逾7個月以來低位。

現時人民幣「跌跌不休」，由於港股走向與人民幣息息相關，市場關注人民幣滙價何時見底。

對於今次的人民幣貶值周期，民生證券認為，本輪滙率貶值的大背景是境內美元流動性轉緊，內地增長動能預期走弱。

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人民幣滙率已貶值過龍？

另外，短期悲觀情緒宣洩，季節性購滙需求攀升，滙率貶值出現過龍的迹象。6月人民幣貶值持續，我們認為原因是前期導致人民幣貶值的因素未有改善：

1. 政策期待落空，市場悲觀情緒並沒有出現反轉。穩增長政策一再低於市場預期，經濟基本面悲觀情緒仍在持續。此外，俄烏衝突這一地緣政治等因素也對市場情緒造成擾動，人民幣匯率6月再度承壓。

2. 6月是企業購滙分紅需求旺季，不排除匯率短期內出現超調 。企業短時間內集中購滙，容易形成「購滙 貶值」的回饋機制，加速人民幣滙率走弱，甚至將 滙率推至大幅偏離經濟基本面的水準。

另方面看，目前外滙市場並不存在貶值一致性預期。當下人民幣滙率是否仍處在一次持續而激烈的貶值通道之中？這是目前市場關注的問題。任何一次持續而激烈的貶值，首要條件就是市場對人民幣滙率貶值形成一致預期。然而現實是當前滙率市場預期並不存在強烈的貶值預期，這一點 與2022年明顯不同。

「7.3」成市場博弈關鍵 央行或維穩

7.3或成市場博弈關鍵點位，預計央行或將維穩市場預期。人民幣當前已經接近7.3的點位，這也將成為了市場心理預期博弈關鍵點位。短期內或有新的滙率管理工具出臺，外滙流動性調節工具或是首選。

貶值會延緩貨幣政策的節奏，但不會成為寬貨幣的掣肘。中國央行貨幣政策實踐經驗顯示，滙率並非貨幣政策掣肘，過往貶值週期中，均進行了多次降準降息。

需要強調的一點是，當滙率來到關鍵點位，如7.3、7.5等，人行減息操作也會考慮滙率這一因素。當前滙率可能已經出現短期超跌。預計滙率短期超調修復之後 ，降息視窗 或再度打開 。

報告來源：民生證券

編輯：錢家鋒

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