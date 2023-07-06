  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣續貶值 是否已超跌？

研究報告 11:33 2023/07/06

分享：

分享：

人民幣滙價續跌，雖然本周曾反彈，但整體跌勢未止。人民幣兌美元在岸價曾低見7.26，離岸價更低見7.28。人民幣兌美元滙價逼近去年10月的7.3低位，再創逾7個月以來低位。

現時人民幣「跌跌不休」，由於港股走向與人民幣息息相關，市場關注人民幣滙價何時見底。

對於今次的人民幣貶值周期，民生證券認為，本輪滙率貶值的大背景是境內美元流動性轉緊，內地增長動能預期走弱。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

人民幣滙率已貶值過龍？

另外，短期悲觀情緒宣洩，季節性購滙需求攀升，滙率貶值出現過龍的迹象。6月人民幣貶值持續，我們認為原因是前期導致人民幣貶值的因素未有改善：
1. 政策期待落空，市場悲觀情緒並沒有出現反轉。穩增長政策一再低於市場預期，經濟基本面悲觀情緒仍在持續。此外，俄烏衝突這一地緣政治等因素也對市場情緒造成擾動，人民幣匯率6月再度承壓。
2. 6月是企業購滙分紅需求旺季，不排除匯率短期內出現超調 。企業短時間內集中購滙，容易形成「購滙 貶值」的回饋機制，加速人民幣滙率走弱，甚至將 滙率推至大幅偏離經濟基本面的水準。

另方面看，目前外滙市場並不存在貶值一致性預期。當下人民幣滙率是否仍處在一次持續而激烈的貶值通道之中？這是目前市場關注的問題。任何一次持續而激烈的貶值，首要條件就是市場對人民幣滙率貶值形成一致預期。然而現實是當前滙率市場預期並不存在強烈的貶值預期，這一點 與2022年明顯不同。

「7.3」成市場博弈關鍵 央行或維穩

7.3或成市場博弈關鍵點位，預計央行或將維穩市場預期。人民幣當前已經接近7.3的點位，這也將成為了市場心理預期博弈關鍵點位。短期內或有新的滙率管理工具出臺，外滙流動性調節工具或是首選。

貶值會延緩貨幣政策的節奏，但不會成為寬貨幣的掣肘。中國央行貨幣政策實踐經驗顯示，滙率並非貨幣政策掣肘，過往貶值週期中，均進行了多次降準降息。

需要強調的一點是，當滙率來到關鍵點位，如7.3、7.5等，人行減息操作也會考慮滙率這一因素。當前滙率可能已經出現短期超跌。預計滙率短期超調修復之後 ，降息視窗 或再度打開 。

報告來源：民生證券

編輯：錢家鋒

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 人行有路捉

最新專欄文章

【全面降準】明年貨幣政策料穩中偏鬆 內銀息差提升（第二版）
2021/12/07
【全面降準】明年貨幣政策料穩中偏鬆 內銀息差提升（第二版）
大行報告 財政政策 經濟數據表現 貨幣政策 外滙 中國 人民幣

下一篇文章

大摩：三大電訊股受雙增長引擎推動 料今年股息率達7至8厘（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

本地收租股檢閱 希慎享7厘高息
本地收租股檢閱 希慎享7厘高息
內房6月銷售轉跌 滙豐喊救
內房6月銷售轉跌 滙豐喊救
農行下周一除淨 內銀近8厘息最後時機
農行下周一除淨 內銀近8厘息最後時機
全球經濟「硬着陸」 避得過今年遲不過明年？
全球經濟「硬着陸」 避得過今年遲不過明年？
大摩薦21隻「自救」股 穿越波動市
大摩薦21隻「自救」股 穿越波動市
大摩：三大電訊股受雙增長引擎推動 料今年股息率達7至8厘（持續更新）
大摩：三大電訊股受雙增長引擎推動 料今年股息率達7至8厘（持續更新）