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摩根資產許長泰：港股估值偏低 看好科網股前景

財金猛人追蹤 07:14 2023/07/07

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港股近期投資氣氛欠佳，再次跌穿19000點水平，對於港股前景，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，港股的估值已經回到偏低水平，料下半年再度跑輸環球股市的機會較低。

許長泰認為，中資科網股、本地零售租務相關板塊及電動車（上游為主）板塊仍值得看好。

國企重估增長料有限

今年初備受市場追捧的「國企重估」概念股方面，許長泰則指，企業長遠難以單靠估值低殘、增加派息、減少負債等指標來推動盈利增長。

在這前提下，企業將減少在研發方面的投資，他相信這類型企業重估的時間未必能夠長期持續，長遠較看好具增長前景的企業。

科網股正面催化劑

不過，中資科網股自年初見底後無力反彈，許長泰指，科網股的正面催化劑或來自以下幾個方面：

1）人工智能（AI）方面的發展超預期；

2）企業在第3或4季度收入及盈利增長好過市場預期；

3）個別企業成功分拆業務，釋放價值

外圍方面，許長泰表示，美股當中受惠AI主題的股份今年以來大幅上升，主要由7大股份帶動，被市場稱為「Magnificent 7」，他認為雖然這些股份股價已大幅上升，但他們仍存在投資價值。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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